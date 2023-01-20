النهر الصناعي: 4 اعتداءات على خط ترهونة - بوزيان خلال شهرين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة - سهل الجفارة الاعتداء على أحد نقاط تصريف الهواء بالمحطة «897» بخط نقل المياه ترهونة - بوزيان للمرة الرابعة خلال شهري ديسمبر 2022 ويناير 2023.

واتهم النهر في بيان مقتضب، مجهولين بالوقوف وراء الاعتداء، موضحا أن هذه الاعتداء تتسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه قبل تمكن فرق الصيانة بإدارة التشغيل والصيانة بمنطقة غريان من السيطرة على تسرب المياه.

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إلى ذلك، توجهت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية رفقة دوريات جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، الخميس، إلى منطقة فم ملغه بعد ورد بلاغ مفاده قيام أشخاص خارجين عن القانون بتكسير إحدى صمامات نقل المياه التابعة لجهاز النهر الصناعي.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في بيان مقتضب، إنه جرت صيانة الصمام من قبل مهندسي جهاز النهر الصناعي بالتعاون مع أعضاء الدوريات، فضلا عن السيطرة على تسريبات المياه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، فيما لا يزال البحث مستمرا لضبط الضالعين في هذا العمل التخريبي.