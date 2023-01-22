المنقوش تفتتح الاجتماع التشاوري «غير الرسمي» لوزراء الخارجية العرب

القاهرة - بوابة الوسط

افتتحت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في العاصمة طرابلس، منذ قليل.

ويشارك في الاجتماع المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، ويغيب عن الجلسة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، وقالت المنقوش خلال الجلسة: «اجتماعنا التشاوري المفتوح غير الرسمي اليوم في طرابلس، وبمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، يتناغم مع اتفاق وزراء الخارجية العرب في فبراير 2021 على أهمية تكثيف الاجتماعات التشاورية».

اجتماع تشاوري سابق في قطر

وأضافت «سبق للأشقاء في قطر استضافة اجتماع تشاوري في يونيو 2021، ولاحقا استضافته الكويت، وبعد ذلك بيروت».

وتابعت المنقوش «رغم كل التحديات، لم تكن هناك دعوات لتأجيلها أو إثناء وزير خارجية دولة عربية ذات سيادة عن زيارة هذه العواصم، دعما للتضامن العربي وإعادة الأمل لشعوبنا في قدرة منظومة العمل العربي المشترك على الاستمرار موحدة».