قبل «التشاوري العربي».. لعمامرة يجدد دعم الجزائر لـ«الرئاسي»

القاهرة - بوابة الوسط

جدد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، تضامن بلاده ووقوفها الدائم إلى جانب المجلس الرئاسي والشعب الليبي، لتجسيد أولويات المرحلة الراهنة،وذلك خلال لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في طرابلس اليوم الأحد.

ونقل لعمامرة تحيات الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون وحرصه على تعزيز الاستقرار في ليبيا وعودتها إلى دورها الطبيعي، حسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي.



وبحث اللقاء آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين، ومساعي الجزائر الحثيثة لتعزيز الاستقرار والوصول للانتخابات في أقرب الآجال، واشاد الوزير الجزائري بدور المجلس الرئاسي لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وجهوده في التواصل مع جميع الأطراف الليبية.

لعمامرة يشارك في الاجتماع التشاوري العربي

ويشارك لعمامرة في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية المنعقد في العاصمة طرابلس، بمشاركة الدول الأعضاء بالجامعة العربية.

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وفي وقت سابق الأحد، بحثت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، مع وزير الخارجية الجزائري المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية في العاصمة طرابلس، حسب بيان صادر عن الخارجية.

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ووزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة خلال مباحثات في العاصمة طرابلس، 22 يناير 2023. (المجلس الرئاسي)