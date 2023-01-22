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مباحثات بين المنقوش ولعمامرة قبل الاجتماع الوزاري العربي (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 يناير 2023, 11:42 صباحا
مباحثات بين المنقوش ولعمامرة قبل الاجتماع الوزاري العربي (صور)
المنقوش ولعمامرة خلال لقاء في العاصمة طرابلس، 22 يناير 2023. (وزارة الخارجية)
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بحثت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، ووزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، حسب بيان صادر عن الخارجية، اليوم الأحد.

ويشارك لعمامرة في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية المنعقد في العاصمة طرابلس، بمشاركة الدول الأعضاء بالجامعة العربية.

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وأكدت المنقوش خلال المشاورات مع لعمامرة على العمل بمخرجات «إعلان الجزائر» الصادر عن القمة العربية (31) التي ترأستها الجزائر، بشأن الالتزام بتعزيز العمل العربي المشترك لصالح قضايا الأمة العربية.

المنقوش والجرندي
وتترأس وزيرة الخارجية المنقوش مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ158.

ويوم السبت وصل وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، إلى مطار معيتيقة لحضور المؤتمر، وبحث مع وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أبرز الملفات والقضايا التي سيتناولها الاجتماع.

وتبادلت المنقوش مع الجرندي، المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز العمل العربي المشترك، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

المنقوش ولعمامرة خلال لقاء في العاصمة طرابلس، 22 يناير 2023. (وزارة الخارجية)
المنقوش ولعمامرة خلال لقاء في العاصمة طرابلس، 22 يناير 2023. (وزارة الخارجية)
المنقوش ولعمامرة خلال لقاء في العاصمة طرابلس، 22 يناير 2023. (وزارة الخارجية)
المنقوش ولعمامرة خلال لقاء في العاصمة طرابلس، 22 يناير 2023. (وزارة الخارجية)
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