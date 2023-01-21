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عقيلة يبحث مع منسق «تكتل شركاء الوطن» الخروج من حالة الانسداد الراهن

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 يناير 2023, 11:50 مساء
عقيلة يبحث مع منسق «تكتل شركاء الوطن» الخروج من حالة الانسداد الراهن
لقاء عقيلة في القبة مع منسق «تكتل شركاء الوطن»، 21 يناير 2023. (مجلس النواب)
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بحث رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، مع المنسق العامل لـ«تكتل شركاء الوطن»، فتحي العمامي، سبل إنهاء الأزمة الليبية والخروج من حالة الانسداد السياسي الراهن.

وتطرق اللقاء الذي عقد بمكتب عقيلة في مدينة القبة، جهود التكتل للخروج من الأزمة الليبية، و«الملتقى الذي يعتزم تنظيمه بمشاركة جميع شرائح وأطياف الشعب الليبي»، وفق بيان صادر عن مجلس النواب.

- «النواب» يوافق على تشكيل لجان موقتة للتصدي للانسداد السياسي
- عقيلة: لا يحق لمجلس الدولة إصدار وثيقة أو إعلان دستوري.. ولن نقع تحت رحمة أحد
- عقيلة: تعديل الإعلان الدستوري يخرج البلاد من أزمتها

ويضم «تكتل شركاء الوطن» ممثلين عن عدد من البلديات والأحزاب والأعيان والمشايخ ومنظمات المجتمع المدني ونشطاء سياسيين ومرشحين للرئاسة ومجلس النواب وممثلين عن المرأة والشباب.

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