دورة تدريبية عن التخطيط التنموي الحضري في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

اختتمت ببلدية سرت، اليوم السبت، دورة تدريبية بعنوان «التخطيط التنموي الحضري» برعاية وزارة الحكم المحلي ومركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية.

وتناولت الدورة التي شارك بها 15 متدربا من موظفي إدارات ومكاتب ديوان بلدية سرت، مفاهيم وأهمية وعناصر التخطيط الحضري التنموي، وأتت ضمن مبادرة «نيقوسيا» التابعة للبرلمان الأوروبي للتعاون مع البلديات الليبية.

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وجرى تدريب الموظفين على كيفية إعداد خطة للتنمية المحلية فى البلديات الليبية وفقا لأحدت أساليب التخطيط الاستراتيجي المتبعة.

من فعاليات الدورة التدريبية في سرت، 21 يناير 2023. (بوابة الوسط)

من فعاليات الدورة التدريبية في سرت، 21 يناير 2023. (بوابة الوسط)