شاهد في «وسط الخبر»: هل وافق حفتر على عدم الترشح للانتخابات؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الأربعاء، الضوء على نتائج الاجتماعات والمبادرات المتتالية المرتبطة بالملف الليبي، داخليًا وخارجيًا، والتي أعقبها معلومات تداولتها صحف عالمية تقول إن قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر مستعد لعدم الترشخ للانتخابات الرئاسية المقبلة بشروط محددة.

وخلال الأسابيع الأخيرة تزايدت الشواهد على حراك جاد بشأن الانتخابات، سواء باجتماعات في العاصمة المصرية القاهرة، والتي جمعت رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح ومجلس الدولة خالد المشري، تبعها زيارة مفاجئة لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» وليام بيرنز، ثم زيارة أخرى لرئيس المخابرات التركية هاكان فيدان.

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جدل القاعدة الدستورية

تأتي هذه التطورات المتسارعة متزامنة مع حديث حول القاعدة الدستورية التي قال مجلسا النواب والدولة إن ثمة توافق حولها، باستثناء بندي ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، وهي النقطة التي تطال المشير خليفة حفتر الذي سبق أن حذر من أي محاولة لاستبعاد العسكريين من الانتخابات.

وفتح البرنامج نقاشًا حول هذه التطورات، وما إذا كان حفتر قد وافق على عدم الترشح للانتخابات فعلاً، من خلال طرح شروط منها ما يتعلق بأبنائه ومصير الجيش الليبي، وهي نقلة حاسمة في مسار المفاوضات بحسب صحف إسبانية وإيطالية.

شارك في النقاش كل من: المرشح الرئاسي ومندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، والمرشحة للرئاسة ورئيس حزب الحركة الوطنية ليلى بن خليفة، رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات محمد الشريف.

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