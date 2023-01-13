لماذا يزور مدير «سي آي إيه» ليبيا؟

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

تثير الزيارة المفاجئة لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» وليام بيرنز، إلى ليبيا تساؤلات حول أهدافها على ضوء تعثر الجهود الأمنية والسياسية، بينما حضرت ثلاثة ملفات رئيسية في اجتماعه مع كبار المسؤولين الليبيين.

ووصل مدير وكالة المخابرات المركزية إلى ليبيا، الخميس، في زيارة مفاجئة حيث التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، في العاصمة طرابلس. واجتماع أكبر مسؤول أميركي في طرابلس منذ تولى الرئيس جو بايدن، منصبه في يناير من العام 2021 يعد جزءا من أول زيارة يقوم بها مدير وكالة المخابرات المركزية إلى ليبيا منذ هجوم العام 2012 ضد البعثة الأميركية في بنغازي الذي أسفر عن مقتل السفير الأميركي وثلاثة موظفين آخرين.

وقالت جريدة «المونيتور» الأميركية إنه من المتوقع أن يلتقي مدير وكالة المخابرات المركزية مع كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين والعسكريين، فضلا عن اجتماعه مع قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، وأضافت أن مكافحة الإرهاب والنفط والغاز والعلاقات مع روسيا ومجموعة المرتزقة الخاصة «فاغنر» كانت على جدول الأعمال.

لماذا يزور بيرنز ليبيا؟

وربطت الجريدة الأميركية بين زيارة وليام بيرنز وما كشفه موقع «بوليتكو» هذا الأسبوع بشأن اهتمام الولايات المتحدة بتتبع مجموعة «فاغنر» الروسية، لا سيما أنشطتها خارج أوكرانيا.

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وقالت إن «فاغنر» يعمل بها 50 ألف جندي في مواقع أجنبية خارج أوكرانيا، وهي تعمل في دول مختلفة بما في ذلك ليبيا، إضافة إلى عملها بشكل وثيق مع الحكومات في المشاريع العسكرية والسياسية في أفريقيا. وتخضع الشركة وجماعات أخرى مماثلة لعقوبات أميركية في وقت اتهم تقرير لـ«هيومن رايتس ووتش»، «فاغنر» باستهداف وتعذيب المدنيين.

وأشار الناطق باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، في ديسمبر الماضي إلى بذل مزيد الجهود لضمان عدم حصول المجموعة على التكنولوجيا الأميركية أو معدات أخرى، وذكرت «بلومبيرغ» أن إدارة بايدن تدرس إمكانية تصنيف فاغنر كمنظمة إرهابية أجنبية.

تسليم أبوعجيلة إلى الولايات المتحدة

وتأتي زيارة وليام بيرنز بعد أسابيع من تسليم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة للولايات المتحدة الضابط السابق أبوعجيلة مسعود المريمي كمشتبه به في تفجير طائرة «بان إم» فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية العام 1988.

وقالت حكومة الوحدة الموقتة في بيان، إن الدبيبة استقبل بيرنز بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، رفقة القائم بالأعمال بالسفارة الأميركية والوفد المرافق له. ووفق البيان، حضر اللقاء وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ورئيس جهاز المخابرات حسين العائب، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.

ونقل البيان عن بيرنز تأكيده خلال اللقاء «ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين»، مشيدا بـ«حالة الاستقرار والنمو الذي تشهده ليبيا خلال الفترة الأخيرة». بدوره، قال الدبيبة إن «الهدف هو استقرار بلادنا ودعمها دوليا من أجل الوصول للانتخابات»، وفق البيان.