حفتر يلتقي في بنغازي مع أوردمان ونائب قائد القوات الجوية الأميركية بأفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

التقى القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، في مكتبه بمقر القيادة العامة في بنغازي، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، ليزلي أوردمان.

وقال المكتب الإعلامي للقيادة العامة في بيان مقتضب، إن اللقاء شارك فيه نائب قائد القوات الجوية الأميركية في أفريقيا، الجنرال جون دي لامونتاني، دون أن يكشف مزيد التفاصيل حول محاور اللقاء.

- القائم بالأعمال الأميركي يزور ضريح عمر المختار في بنغازي

- أوردمان يبحث مع عقيلة في بنغازي «بناء الوحدة ورأب الخلافات»

زيارة أوردمان لبنغازي

وأمس الثلاثاء، بحث ليزلي أوردمان مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في بنغازي «أهمية بناء الوحدة ورأب صدع الخلافات لخدمة مصالح الشعب الليبي بما في ذلك تحقيق مطلبه في اختيار قادته الذي طال انتظاره».

وأيضًا أجرى القائم بالأعمال الأميركي زيارة إلى ضريح شيخ الشهداء عمر المختار في مدينة بنغازي، وذلك على هامش زيارته المدينة. وقال أوردمان في تغريدة نشرتها السفارة الأميركية عبر حسابها على «تويتر»: «تشرفت اليوم بزيارة ضريح عمر المختار، أسد الصحراء، الذي دافع عن سيادة ليبيا ضد القوى الأجنبية. يبقى عمر المختار رمزًا لوحدة ليبيا وفخرها الوطني»، مؤكدًا أن «إرثه المتمثل في توحيد الليبيين للعمل في انسجام لأجل الحرية لن ينسى أبدًا».

لقاء حفتر مع بنغازي مع أوردمان ونائب قائد القوات الجوية في أفريقيا، 18 يناير 2022. (القيادة العامة)

لقاء حفتر مع بنغازي مع أوردمان ونائب قائد القوات الجوية في أفريقيا، 18 يناير 2022. (القيادة العامة)