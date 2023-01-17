المشري يبحث مع رئيس المخابرات التركية المسائل العالقة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الثلاثاء، رئيس جهاز المخابرات التركية هاكان فيدان والوفد المرافق له، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وأكد المشري «عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا وتركيا، وأهمية تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة»، داعيًا إلى ضرورة التعاون والتنسيق بشأن القضايا والملفات الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب بيان نشره المكتب الإعلامي للمكتب الإعلامي للمجلس على «فيسبوك».

رئيس المخابرات التركية: ندعم الجهود السياسية لإيجاد حلول للمسائل العالقة

ونقل البيان عن رئيس جهاز المخابرات التركية تأكيده «اهتمام بلاده بتطوير علاقاتها بليبيا، ودعم تركيا المتواصل لكل الجهود السياسية المبذولة لإيجاد حلول للمسائل العالقة، الرامية إلى تحقيق استقرار ليبيا وازدهارها».

- المنفي يستقبل رئيس جهاز المخابرات التركية

- الدبيبة يستقبل رئيس جهاز المخابرات التركية

لقاءات رئيس المخابرات التركية في ليبيا

وقبلها، استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، المسؤول التركي الذي يزور ليبيا حاليًا، وذلك بحضور السفير التركي لدى ليبيا، كنعان يلماز، ورئيس جهاز المخابرات الليبية، الفريق حسين العائب، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

كما التقى رئيس جهاز المخابرات التركية، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، بحضور كل من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ووزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة والاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي.

وتأتي زيارة رئيس المخابرات التركية بعد خمسة أيام من زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز إلى كل من طرابلس وبنغازي يوم الخميس الماضي، التي التقى خلالها كلًا من الدبيبة وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر.

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يستقبل رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان، الثلاثاء 17 يناير 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يستقبل رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان، الثلاثاء 17 يناير 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يستقبل رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان، الثلاثاء 17 يناير 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يستقبل رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان، الثلاثاء 17 يناير 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)