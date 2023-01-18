رئيس لجنة المالية بـ«النواب» يناقش مع أسامة حماد ميزانية 2023

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، المهدي الأعور، اليوم الأربعاء، مع وزير المالية والتخطيط بالحكومة المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2023.

وأبدى رئيس اللجنة بعض الملاحظات على مشروع الميزانية المقترحة من الحكومة، موضحًا أن لجنة المالية ستجتمع لمناقشته وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره، وفق بيان مقتضب صادر عن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.

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ونهاية ديسمبر، أرسل رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، لرئيس البرلمان، المستشار عقيلة صالح، مشروع قانون الميزانية العامة لسنة 2023 التي بلغت قيمتها أكثر من 57.5 مليار دينار. وطلب باشاغا من رئيس مجلس النواب مراجعته وعرضه على مجلس النواب لاعتماده.