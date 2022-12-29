بأكثر من 57 مليار دينار.. باشاغا يرسل لعقيلة صالح مشروع قانون الميزانية العامة لسنة 2023

القاهرة - بوابة الوسط

أرسل رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، لرئيس المجلس عقيلة صالح مشروع قانون الميزانية العامة لسنة 2023، والتي بلغت قيمتها أكثر من 57.5 مليار دينار، وفق نص الرسالة التي نشرتها صفحات الحكومة على «فيسبوك».

وطلب باشاغا من رئيس مجلس النواب مراجعة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 وعرضه على مجلس النواب لاعتماده والذي بلغ 57 مليارا و531 مليون دينار.

وقبل إرساله الى رئيس مجلس النواب تلقى باشاغا مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 من وزير التخطيط والمالية أسامة سعد حماد، لدراسته وإبداء الملاحظات عليه توطئة لإحالته لمجلس النواب للاعتماد.

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وأوضح حماد في رسالته أن هذا الإجراء يأتي استنادا إلى أحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

وأقر مجلس النواب بالإجماع، خلال جلسته التي عقدت في سرت، منتصف يونيو الماضي، قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022، لحكومة باشاغا بقيمة بلغت 89 مليارًا و689 مليونًا و376 ألف دينار ليبي، على ما أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق في 14 يونيو.