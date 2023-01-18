مياه الأمطار تملأ أودية بلطة الرملة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

امتلأت أودية حوض بلطة الرملة بمياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة والأماكن المجاورة خلال الفترة الماضية.

وظهرت المياه في مقطع فيديو متداول على صفحات التواصل؛ حيث تجمعت فيما يشبه بحيرات كبيرة بـ«بلطة الرملة»، التي تقع جنوب الجبل الأخضر.

ويملك حوض بلطة الرملة خصائص جغرافية مميزة، حيث انخفاضه عن مستوى البحر، وموقعه المميز جنوب الجبل الأخضر، يجعله خزانًا طبيعيًا لاستقبال كمياه مياه الأمطار التي تهطل بصورة سنوية على المنطقة.

أزمة في طلميثة

وإلى الشمال، لم تكن مدينة طلميثة بعيدة عن موجة الطقس السيئ؛ حيث أغرقت مياه الأمطار الغزيرة شوارعها ومنازلها.

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وتسببت الأمطار في أزمة إنسانية في المدينة، حيث تضرر عدد من المنازل جراء المياه، فيما انتقد الأهالي غياب المسؤولين عن مساعدتهم.