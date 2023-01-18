«منطقة منكوبة».. الأمطار تغرق طلميثة (فيديو وصور)

القاهرة - بوابة الوسط

تواجه مدينة طلميثة أزمة إنسانية بعد موجة الأمطار الغزيرة التي هطلت عليها فجر أمس الثلاثاء.

وأغرقت مياه الأمطار شوارع ومداخل طلميثة التي تقع على بعد 20 كيلومترا شمال مدينة المرج، كما ألحقت أضرارا بعدد من المباني والمنازل.

منطقة منكوبة

وقال رئيس فرع وزارة الشؤون الاجتماعية الساحل فرج بوفضيلة، إن منطقة طلميثة القديمة كانت الأكثر تضررا جراء موجة الأمطار، مشيرا إلى تقديم الفرع مساعدات إلى 55 عائلة بإجمالي 330 فردا.

وتابع بوفضيلة، في حديثه إلى قناة «بوابة الوسط» (WTV): «الضرر جسيم.. وأعتبر منطقة طلميثة القديمة منطقة منكوبة، وهذه المشكلة تتكرر سنويا، ولا حل جذري لها.. أما دورنا فينحصر في تقديم الأغطية والمفروشات للمتضررين».

بينما قال رئيس فريق الأزمة بالمدينة عبدالعزيز صالح، إن «تكرار غرق المدينة بمياه الأمطار يرجع إلى افتقارها للبنية التحتية المناسبة»، فيما انتقد الأهالي عدم زيارة أي من المسؤولين المدينة لمطالعة ما حدث فيها، مشيرين إلى أن العائلات تكاتفت معا وبجهود ذاتية لمواجهة الأزمة.

سيارة إسعاف تتحرك في أحد شوارع المدينة.

سيارة تعبر وسط بحيرات المياه المتراكة في طلميثة.

آثار هطول الأمطار على طلميثة.

المياه أغرقت شوارع المدينة.

أحد المواطنين المتضررين جراء الأمطار.