اجتماع لمتابعة مستجدات المنصة الإلكترونية لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي

القاهرة - بوابة الوسط

عقد مسؤولون بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ومصرف الادخار والاستثمار العقاري اجتماعًا، اليوم الإثنين، لمتابعة مستجدات المنصة الإلكترونية لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة.

حضر الاجتماع وزير الشباب ورئيس اللجنة العليا للمبادرة فتح الله الزني، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ومدير عام مصرف الادخار والاستثمار العقاري، ومدير عام الشركة الليبية للتهيئة العمرانية، ومدير عام صندوق تيسير الزواج، ورئيس غرفة المراجعة للمبادرة، ومسؤولو الفرق التقنية بالجهات التنفيذية للمبادرة.

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وأفاد بيان نشرته صفحة حكومتنا التابعة للحكومة على «فيسبوك»، بأن الاجتماع جرى تخصيصه لمتابعة مستجدات المنصة الإلكترونية الخاصة بالمستفيدين ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، والاطلاع على العملية الإجرائية للمطابقة لدى الجهات المختصة، وتحديد آلية عمل مشتركة بين هذه الجهات لضمان سرعة الإنجاز في التنفيذ.

والأسبوع الماضي، أكدت وزارة الشباب جاهزية فروع مصرف الادخار والاستثمار العقاري للبدء في تنفيذ المبادرة اعتبارا من منتصف يناير الجاري بكل المناطق الليبية.



جانب من اجتماع لمسؤولين بحكومة الوحدة الوطنية، الإثنين 16 يناير 2023 (منصة حكومتنا)