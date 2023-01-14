حكومة الدبيبة: الشروع في تسليم أراضي مبادرة الإسكان الشبابي

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش مسؤولون بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة آخر تقارير لجنة التدقيق الخاصة بمبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، وأكدوا الشروع في تسليم أراضي المبادرة.

وعقد أعضاء اللجنة العليا لتنفيذ المبادرة اجتماعا لمتابعة آخر المستجدات فيها، بحضور وزير الشباب فتح الله الزني، ووزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، وذلك مساء أمس الجمعة بديوان وزارة الشباب.

تدقيق بيانات المتقدمين لمبادرة الإسكان الشبابي

شارك في الاجتماع مدير عام مصرف الادخار والاستثمار العقاري، ومدير عام صندوق تيسير الزواج، ورئيس لجنة التدقيق والمطابقة لبيانات المتقدمين للمبادرة.

وجرى استعراض الإجراءات التي نُفّذت، والتقارير التي أعدتها لجنة التدقيق والمطابقة حول سير العمل، مع الوقوف على العوائق الإجرائية والفنية التي واجهت العملية التنفيذية، واتخاذ الإجراءات بشأنها.

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مصرف الادخار جاهز للشروع في إقراض المستفيدين من المبادرة

كما جرى التأكيد على جاهزية مصرف الادخار والاستثمار العقاري والشركة الليبية للتهيئة العمرانية للشروع في عملية الإقراض وتسليم الأراضي المخصصة ضمن المبادرة.

والأسبوع الماضي، أكدت وزارة الشباب جاهزية فروع مصرف الادخار والاستثمار العقاري للبدء في تنفيذ المبادرة اعتبارا من منتصف يناير الجاري بكل المناطق الليبية.