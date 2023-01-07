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بدء تنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي منتصف يناير

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 يناير 2023, 11:28 مساء
بدء تنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي منتصف يناير
لقاء وزير الشباب مع مدير مصرف الادخار ومديري فروعه في ليبيا، 7 يناير 2022. (وزارة الشباب)
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تابع وزير الشباب في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة فتح الله الزني، اليوم السبت، جاهزية فروع مصرف الادخار والاستثمار العقاري للبدء في تنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة اعتبارا من منتصف الشهر الجاري بكل المناطق الليبية.

جاء ذلك خلال لقاء الزني وهو أيضا عضو اللجنة العليا لمبادرة، مع مدير مصرف الادخار والاستثمار العقاري محمد خنيس، الذي استعرض الخطوات الإجرائية المتخذة، وحل بعض المختنقات  المحلية التي تواجه فروع المصرف لبدء العملية التنفيذية للاقراض، وتوفير احتياجات فروع المصرف اللازمة لتنظيم سير العمل بالفروع ولجان المتابعة، وفق بيان صادر عن وزارة الشباب.

وأكد الزني أهمية تنفيذ المبادرة كونها تستهدف واحدة من أكبر المشاكل التي تشغل حياة الشباب الليبي والأسر المحتاجة خاصة بعد توقف تنفيذ برنامج الإقراض السكني لما يزيد عن عقد، وشدد على أهمية اجتياز كل العراقيل والمعوقات التي تواجه تنفيذ المبادرة.

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الدبيبة يطلق مبادرة الإسكان الشبابي
وأطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة المبادرة في 20 فبراير الماضي، خلال الاحتفال الرسمي لمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير، وتختص بتوزيع 100 ألف شقة على الشباب ومنحهم قروضًا لاستكمالها، وكذلك توزيع قطع أراضٍ على شباب في مختلف أنحاء ليبيا.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أن المرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي ستشمل 18 ألف قرض، وما يقارب 21 ألف قطعة أرض استكملت إجراءاتها.

جاء ذلك خلال الاجتماع النهائي للجنة العليا لمبادرة الإسكان الشبابي تمهيدًا للبدء الفعلي في التوزيع، حيث جرت مناقشة الصيغة النهائية المقدمة من مصرف الادخار والاستثمار العقاري وشركة التهيئة العمرانية، وفق الأسماء التي جرى حصرها في المنظومة. وتابع المجتمعون آلية العمل في برنامج المرحلة الثانية من الإقراض وتوزيع الأراضي، موضحين أن التوزيع سيبدأ بعد أن تستكمل اللجان الفرعية بالبلديات أعمال الفرز للمتقدمين وتحديد أولوية المستفيدين.

لقاء وزير الشباب مع مدير مصرف الادخار ومديري فروعه في ليبيا، 7 يناير 2022. (وزارة الشباب)
لقاء وزير الشباب مع مدير مصرف الادخار ومديري فروعه في ليبيا، 7 يناير 2022. (وزارة الشباب)
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