غرفة متابعة مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المنتجة تجتمع مع اللجان الفرعية في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت الغرفة المركزية لمتابعة تنفيد مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة المختصة بالإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، اليوم الإثنين، اجتماعا مهما مع اللجان الفرعية في بلدية طبرق.

وأوضحت حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الاجتماع جرى بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية وعميد بلدية مرسى دفنة وأعضاء من مجالس البلديات الأخرى باللجان الفرعية في طبرق وبئر والأشهب - والقبة ودرنة ومرسى دفنة والبردى، وكذلك رؤساء وحدات الشباب بالبلديات وصندوق تيسير الزواج.

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وقالت الحكومة إن الاجتماع «تناول ما تم تنفيذه في إطار تنفيد المبادرة وتحديد الصعوبات ووضع الحلول لها»، كما «تم تحديد التوصيات التي من شأنها المساهمة في إنجاح المهمة مع الغرفة المركزية».

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في 14 سبتمبر الماضي، أن المرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي ستشمل 18 ألف قرض، وما يقارب 21 ألف قطعة أرض استكملت إجراءاتها.

اجتماع الغرفة المركزية لمتابعة مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة مع اللجان الفرعية في طبرق، اليوم الإثنين، 26 ديسمبر 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)