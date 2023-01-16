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باشاغا يوجه بدعم المركز الوطني للبذور المحسنة في تساوة ببلدية وادي عتبة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 يناير 2023, 06:52 مساء
باشاغا يوجه بدعم المركز الوطني للبذور المحسنة في تساوة ببلدية وادي عتبة
جولة باشاغا بالمشروع الوطني للبذور المحسنة في تساوة، الإثنين 16 يناير 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
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وجه رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، بضرورة دعم المركز الوطني للبذور المحسنة في تساوة ببلدية وادي عتبة جنوب غرب ليبيا، وإزالة الصعوبات أمام العملية الإنتاجية لما له من أهمية ضمن خطط الحكومة لتوفير الأمن الغذائي والاكتفاء المحلي.

جاء توجيه باشاغا خلال زيارته رفقة نائبه عن المنطقة الجنوبية سالم الزادمة، اليوم الإثنين، مشروع تساوة التابع للمركز الوطني للبذور المحسنة، والتي اطلعا خلالها على وضع المشروع الفني والإنتاجي، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب.

وضع مشروع البذور المحسنة في تساوة
وقال المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» إن باشاغا والزادمة اطلعا خلال الزيارة على وضع مشروع البذور المحسنة في تساوة وما يتعرض له من صعوبات، كما استمعا إلى شرح وافٍ ومفصل حول آلية العمل والقدرة الإنتاجية للمصانع ومدى أهميتها وكم الصعوبات والمعوقات التي يعانيها المشروع والعاملون به وفي قطاع الزراعة بشكل عام.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن باشاغا أشاد خلال الزيارة بالجهود المبذولة من قبل العاملين بمشروع تساوة الزراعي رغم قلة الإمكانات، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي في ختام جولة باشاغا والزادمة بالمنطقة الجنوبية.

باشاغا يتفقد مشروعي مكنوسة وتساوة الزراعيين ببلدية وادي عتبة
وأجرى باشاغا والزادمة ضمن جولتهما بالمنطقة الجنوبية، زيارة إلى مشروعي مكنوسة وتساوة الزراعيين ببلدبة وادي عتبة رفقة وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب حافظ قدور، اطلعوا خلالها على سير العمل في هذه المشروعات والمشاكل العديدة التي تواجهها وتسببت في تقليص إنتاجيتها وحدت من كفاءتها.

وأكد باشاغا خلال جولته عزم الحكومة على توفير الدعم للمشروعات الزراعية عموما ولمشروعي تساوة ومكنوسة بالأخص في إطار الحرص على تنمية المنطقة الجنوبية وتوفير المحاصيل الزراعية والاستثمار الداخلي.

وكان في استقبال باشاغا ومرافقيه خلال الجولة عميد وأعضاء المجلس البلدي وادي عتبة وعدد من أعيان المنطقة والمسؤولين عن المشاريع الزراعية، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة.

جولة باشاغا بالمشروع الوطني للبذور المحسنة في تساوة، الإثنين 16 يناير 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
جولة باشاغا بالمشروع الوطني للبذور المحسنة في تساوة، الإثنين 16 يناير 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
جولة باشاغا بالمشروع الوطني للبذور المحسنة في تساوة، الإثنين 16 يناير 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
جولة باشاغا بالمشروع الوطني للبذور المحسنة في تساوة، الإثنين 16 يناير 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
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