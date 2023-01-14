باشاغا في لقاء مع مشايح وأعيان فزان: نسعى لتوفير الخدمات وتهيئة الأجواء للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا إن حكومته تسعى إلى توفير الخدمات وتهيئة الأجواء للاستحقاقات الانتخابية.

وأشار باشاغا، خلال لقاء مع مشايخ وأعيان فزان الخميس الماضي، إلى منح الأولوية لمشاريع ومتطلبات المنطقة الجنوبية «التي عانت من التهميش والإهمال طيلة الفترة الماضية خصوصاً في قطاع الصحة والبنى التحتية والتعليم»، حسب بيان للحكومة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وأضاف أن هناك تقلص الخدمات في جميع المجالات، مشيرًا إلى دور الحكومات وواجباتها تجاه المواطنين.

الزادمة يشارك في لقاء أعيان مدن فزان

وشارك باشاغا ونائبه سالم الزادمة وعدد من وزارء الحكومة في اللقاء الذي عقد في سبها، بحضور عدد من مشايخ وأعيان قبائل مدن فزان.

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مشايح وأعيان فزان يؤكدون أهمية المصالحة

وقال البيان إن الحضور أكدوا «تأييد الحكومة الليبية وأن شرعيتها ليست محل شك، داعين كل المناطق والمدن الليبية للاعتراف بالحكومة وتأييدها والاستمرار في نهج التواصل والمصالحة والبناء على القاعدة التي ولدت منها وهي التمثيل الكامل لكل مكونات الشعب الليبي».

جانب من لقاء مسؤولين بحكومة باشاغا مع عدد من مشايخ وأعيان فزان بسبها، 12 يناير 2023. (حكومة باشاغا)

جانب من لقاء مسؤولين بحكومة باشاغا مع عدد من مشايخ وأعيان فزان بسبها، 12 يناير 2023. (حكومة باشاغا)

جانب من لقاء مسؤولين بحكومة باشاغا مع عدد من مشايخ وأعيان فزان بسبها، 12 يناير 2023. (حكومة باشاغا)

جانب من لقاء مسؤولين بحكومة باشاغا مع عدد من مشايخ وأعيان فزان بسبها، 12 يناير 2023. (حكومة باشاغا)

جانب من لقاء مسؤولين بحكومة باشاغا مع عدد من مشايخ وأعيان فزان بسبها، 12 يناير 2023. (حكومة باشاغا)

جانب من لقاء مسؤولين بحكومة باشاغا مع عدد من مشايخ وأعيان فزان بسبها، 12 يناير 2023. (حكومة باشاغا)