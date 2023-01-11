حكومة باشاغا تتخذ 5 قرارات في اجتماعها الأول لسنة 2023

القاهرة - بوابة الوسط

وافق مجلس الوزراء بالحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، على خمسة قرارات تتعلق بوزارة الداخلية والقطاعات الاقتصادية، وذلك خلال اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 بمدينة سبها.

ضم مديريات الأمن.. ورفع الإدارة العامة للبحث الجنائي إلى مستوى جهاز

وأوضح بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك»، أن المجلس وافق على كتابي وزير الداخلية بشأن تفويض رئيس مجلس الوزراء بضم مديريات الأمن وفق المعايير القانونية لإنشاء مديريات الأمن، ورفع الإدارة العامة للبحث الجنائي إلى مستوى جهاز.

- خلال اجتماعه في سبها.. مجلس وزراء حكومة باشاغا يؤبن الوزير عاشور المسماري

تعديل ضوابط الانتخابات البلدية.. وإعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركة المطاحن الوطنية بنغازي

كما وافق مجلس وزراء حكومة باشاغا على كتاب وزير الحكم المحلي بشأن تعديل اللائحة الخاصة بالأسس والضوابط المتبعة لانتخابات المجالس البلدية، إضافة إلى الموافقة على إنشاء مركز السياسات الاقتصادية، بحسب كتاب وزير الاقتصاد، وإعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركة المطاحن الوطنية بنغازي، وفق كتاب وزير الصناعة.

واستهل المجلس اجتماعه اليوم بديوان رئاسة الوزراء في مدينة سبها بتأبين وزير التعليم العالي الراحل عاشور المسماري «بحضور نجله أمجد كضيف شرف في الاجتماع» وفق المكتب الإعلامي للحكومة.

اجتماع مجلس وزراء حكومة باشاغا في سبها، الأربعاء 11 يناير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)

أبوزريبة خلال مشاركته في اجتماع مجلس وزراء حكومة باشاغا في سبها، الأربعاء 11 يناير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)

باشاغا يتوسط الزادمة والقطراني خلال اجتماع مجلس الوزراء في سبها، الأربعاء 11 يناير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)