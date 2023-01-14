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عقيلة يبدي استعداد مجلس النواب لتعديل قانون المحاماة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 يناير 2023, 11:43 صباحا
عقيلة يبدي استعداد مجلس النواب لتعديل قانون المحاماة
عقيلة صالح مع رئيس وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين في ليبيا ورؤساء النقابات الفرعية، 13 يناير 2022. (مجلس النواب)
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بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تعديل قانون المحاماة خلال لقاء مع رئيس وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين لدي ليبيا ورؤساء النقابات الفرعية، حيث رحب عقيلة صالح بجهود القانونيين من المحامين وأساتذة القانون ودعمهم مجلس النواب، مبديا استعداد مجلس النواب لتعديل القوانين اللازمة للمحاماة.

وذكرت الصفحة الرسمية لمجلس النواب بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن اللقاء الذي عقد بمكتب رئيس المجلس بمدينة القبة، أمس الجمعة، بحث أيضا توفير الإمكانيات اللازمة للمحامين في مجمعات المحاكم الليبية، أسوة بنقابات المحاماة في الدول الأخرى.

فى نوفمبر الماضي، نفى الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق ما نقلته بعض وسائل الإعلام عن وجود تعديل لقانون المحاماة وتأجيل التصويت لرفضه من شريحة واسعة من المحامين. 

ترحيب النقابة العامة للمحامين بالتقارب بين النواب ومجلس الدولة
ووفقا لصفحة النواب على «الفيسبوك»، أعرب رئيس وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين عن «ترحيبهم بالتقارب بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مرحبين بما اتخذته المحاكم الليبية في شأن إيقاف العمل بالاتفاقية التركية الليبية غير الشرعية التي لم يعتمدها مجلس النواب».

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وأكد رئيس مجلس النواب أن نزاهة القضاء في ليبيا هو بفضل قوة ونزاهة السلك القضائي، معبرا عن احترامه للقضاء لما له من أهمية في ترسيخ قواعد العدالة في البلاد.

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