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شاهد في «وسط الخبر».. هل تبخر حلم عقيلة والمشري بالبقاء؟

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 يناير 2023, 08:52 مساء
شاهد في «وسط الخبر».. هل تبخر حلم عقيلة والمشري بالبقاء؟
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» المذاعة على قناة «الوسط wtv»، مساء، الضوء على المستقبل السياسي لرئيسي مجلسي النواب، المستشار عقيلة صالح، والأعلى للدولة، خالد المشري، خاصة في ضوء بيانهما المشترك بشأن الوثيقة الدستورية.

وأعلن عقيلة والمشري في بيان مشترك في ختام اجتماعهما في العاصمة المصرية القاهرة، التوافق على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقًا؛ لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية، وتوحيد المؤسسات.

كما اتفق الطرفان على قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها طبقًا لنظام كل مجلس.

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ردود أفعال دولية وإقليمية على إعلان عقيلة والمشري
وتفاعلًا مع ذلك، حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا في بيان، مجلسي النواب والأعلى للدولة بـ«قوة» على الإسراع في التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي لحل لقضايا الخلافية، بغية استكمال الخطوات الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شاملة ضمن إطار زمني محدد.

في حين رأى المبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، أن نقاشات قادة مجلسي النواب والأعلى للدولة في العاصمة المصرية «لا تترك أي سبب لتأجيل وضع تاريخ مبكر لانتخابات برلمانية ورئاسية»، حسب تغريدة على حساب السفارة على موقع «تويتر».

بدوره، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، الجمعة، بالبيان المشترك الصادر عن رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة، بشأن الوثيقة الدستورية برعاية مصرية، معربًا عن أمله في أن يستتبع هذا «التطور» خطوات عملية وجادة تفضي إلى إعلان خارطة طريق وطنية واضحة ومحددة لاستكمال الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية.

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية المصرية في بيان، السبت، بتوافق مجلسي النواب والأعلى للدولة على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها بهدف استكمال الإجراءات المتمثلة في القوانين الانتخابية والإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات الليبية، معتبرة ذلك «خطوة مهمة» على صعيد المضي قدمًا صوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت.

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