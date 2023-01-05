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واشنطن تدعم بـ«قوة» دعوة باتيلي للتوافق حول تحديد جدول زمني للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 يناير 2023, 11:56 مساء
واشنطن تدعم بـ«قوة» دعوة باتيلي للتوافق حول تحديد جدول زمني للانتخابات
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أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، دعمها بـ«قوة» دعوة الممثل الخاص للأمين رئيس بثعة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، إلى «توافق وطني» في ليبيا حول تحديد جدول زمني واضح للانتخابات. 

وقالت السفارة الأميركية لدى ليبيا عبر حسابها على موقع «تويتر» إنه «لا توجد طريقة أخرى لتأمين الاستقرار والسلام على المدى الطويل» في ليبيا.

وفي وقت سابق، حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مجلسي النواب والأعلى للدولة بـ«قوة» على الإسراع في التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي؛ بما في ذلك حول القضايا الخلافية، بغية استكمال الخطوات الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شاملة ضمن إطار زمني محدد.

ماذا دار في مناقشات عقيلة والمشري بالقاهرة؟
وجاءت دعوة البعثة الأممية بعد ساعات من اختتام مناقشات استضافتها العاصمة المصرية القاهرة بين رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح، والأعلى للدولة خالد المشري، وخلصت إلى إعلانهما في بيان مشترك، التوافق على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقا؛ لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية، وتوحيد المؤسسات. 

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- بيان مشترك لعقيلة والمشري: إحالة الوثيقة الدستورية إلى المجلسين لإقرارها
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كما اتفق الطرفان على قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس.

ووجه البيان المشترك، الشكر إلى مصر لاحتضانها وتوفيرها الأجواء المناسبة لإجراء مباحثات المسار الدستوري التي أفضت إلى الاتفاق، كما أثنى على دور الأطراف الدولية والمحلية، وعلى رأسها بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، متمثلة في رئيس البعثة عبدالله باتيلي، والدول الصديقة والشقيقة الساعية لاستقرار ليبيا وسلامة ووحدة أراضيها.

نورلاند: ليس هناك أي سبب لتأجيل وضع تاريخ مبكر للانتخابات
ومع اختتام مناقشات عقيلة والمشري في القاهرة، رأى المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، أن نقاشات قادة مجلسي النواب والأعلى للدولة في العاصمة المصرية «لا تترك أي سبب لتأجيل وضع تاريخ مبكر لانتخابات برلمانية ورئاسية».

قال نورلاند: «نحن نشارك كل الليبيين رغبتهم في رؤية القادة الليبيين يتبنون الإجراءات اللازمة بأسرع وقت ممكن للسماح للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالشروع في تفعيل العملية الانتخابية»، معبرا عن التقدير للحكومة المصرية على تيسيرها لهذا «الإنجاز»، على حد تعبيره.

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