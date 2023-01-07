مصر ترحب بمخرجات اجتماع عقيلة والمشري.. وتعتبرها «خطوه مهمة» نحو الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

رحبت مصر بتوافق مجلسي النواب والأعلى للدولة على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها بهدف استكمال الإجراءات المتمثلة في القوانين الانتخابية والإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات الليبية، معتبرة ذلك «خطوة مهمة» على صعيد المضي قدما صوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت.

وأشاد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد، بدور مجلسي النواب والدولة في اضطلاعهما بمسؤولياتهما، وشدد على أن مسار اللجنة الدستورية المكونة من المجلسين، والذي انطلقت جولاته من القاهرة في أبريل الماضي برعاية الأمم المتحدة، «هو المسار الرئيسي الذي يجسد إرادة الشعب الليبي باعتباره جاء بملكية ليبية خالصة من جانب المؤسسات الليبية ذات الاختصاص، وبهدف استيفاء جميع الأطر التي تتيح تنفيذ التسوية السياسية نحو المستقبل».

وأعرب أبوزيد عن التطلع لاستكمال المجلسين لباقي مهامهما في الفترة المقبلة، وأكد أن مصر ستظل داعمة لخيارات الشعب الليبي، ومساندة لدور المؤسسات الليبية، بما يفضي إلى تحقيق أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من أراضيها، والحفاظ على سيادتها ومقدرات الشعب الليبي، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مساري باريس وبرلين ذات الصلة.

ماذا دار في مناقشات عقيلة والمشري بالقاهرة؟

وجاء الترحيب المصري بعد يومين من اختتام مناقشات رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح، والأعلى للدولة خالد المشري، في القاهرة والتي خلصت إلى إعلانهما في بيان مشترك، التوافق على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقا؛ لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية، وتوحيد المؤسسات.

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كما اتفق الطرفان على قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس.

ردود فعل دولية وإقليمة على إعلان عقيلة والمشري

وتفاعلا مع ذلك، حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان، مجلسي النواب والأعلى للدولة بـ«قوة» على الإسراع في التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي، بما في ذلك حول القضايا الخلافية، بغية استكمال الخطوات الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شاملة ضمن إطار زمني محدد.

في حين رأى المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، أن نقاشات قادة مجلسي النواب والأعلى للدولة في العاصمة المصرية «لا تترك أي سبب لتأجيل وضع تاريخ مبكر لانتخابات برلمانية ورئاسية»، حسب تغريدة على حساب السفارة على موقع «تويتر».

بدوره، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، الجمعة، بالبيان المشترك الصادر عن رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة، بشأن الوثيقة الدستورية، برعاية مصرية، معربا عن أمله في أن يستتبع هذا «التطور» خطوات عملية وجادة تفضي إلى إعلان خارطة طريق وطنية واضحة ومحددة لاستكمال الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية.