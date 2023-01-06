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أبوالغيط يرحب ببيان عقيلة والمشري.. ويأمل «خطوات جادة» نحو الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 يناير 2023, 03:30 مساء
أبوالغيط يرحب ببيان عقيلة والمشري.. ويأمل «خطوات جادة» نحو الانتخابات
كلمة أحمد أبوالغيط في مؤتمر إطلاق رؤية المصالحة بطرابلس، 23 يونيو 2022، (صورة من بث مباشر)
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رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، الجمعة، بالبيان المشترك الصادر عن رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة، بشأن الوثيقة الدستورية، برعاية مصرية، معربا عن أمله في أن يستتبع هذا «التطور» خطوات عملية وجادة تفضي إلى إعلان خارطة طريق وطنية واضحة ومحددة لاستكمال الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية.

وأعرب الناطق الرسمي باسم الأمين العام في بيان، عن شكر أبوالغيط وتثمينه جهود مصر لرعايتها اجتماعات اللجان المعنية بالمسار الدستوري الليبي في مصر على مدار عام ونصف العام بشكل مكّن من إعداد هذه الوثيقة وإحالتها للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل منهما.

وناشد أبوالغيط جميع الفاعلين الليبيين بدعم حالة التوافق الحالية بما يؤمن إجراء انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن، وجدد دعمه المتواصل لكل «مسعى جاد ونزيه يهدف إلى بعث الحيوية والفاعلية في العملية السياسية بليبيا، وينهي المراحل الانتقالية التي طال أمدها في البلاد، ويؤسس لحالة الاستقرار الدائمة، والشروع بعملية البناء والإعمار والتنمية».

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ماذا دار في مناقشات عقيلة والمشري بالقاهرة؟
وجاءت دعوة تصريحات أبوالغيط بعد ساعات من اختتام مناقشات استضافتها العاصمة المصرية القاهرة بين رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح، والأعلى للدولة خالد المشري، وخلصت إلى إعلانهما في بيان مشترك، التوافق على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقا؛ لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية، وتوحيد المؤسسات.

كما اتفق الطرفان على قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس.

وتفاعلا مع ذلك، حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان، مجلسي النواب والأعلى للدولة بـ«قوة» على الإسراع في التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي، بما في ذلك حول القضايا الخلافية، بغية استكمال الخطوات الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شاملة ضمن إطار زمني محدد.

في حين رأى المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، أن نقاشات قادة مجلسي النواب والأعلى للدولة في العاصمة المصرية «لا تترك أي سبب لتأجيل وضع تاريخ مبكر لانتخابات برلمانية ورئاسية»، حسب تغريدة على حساب السفارة على موقع «تويتر».

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