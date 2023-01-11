السفيرة البريطانية تؤكد دعم مبادرة «الرئاسي» للخروج من الانسداد السياسي

أكدت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولين هورندال، دعم بلادها لجهود المجلس الرئاسي ومبادراته للخروج من حالة الانسداد السياسي. جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء سفيرة المملكة المتحدة، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمنفي.
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وأشادت هورندال «بالدور الكبير والمهم في إطلاق الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية والمنعقد برعاية المجلس الرئاسي والاتحاد الأفريقي والذي سوف يسهم في الإسراع بإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية توافقية ترضى بنتائجها جميع الأطراف».
تواصل الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية
وتواصلت لقاءات الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية، الأربعاء؛ حيث جرت مناقشة خمس قضايا رئيسية. وناقش أكثر من 140 مشاركًا من جميع الأطراف والمكونات والمناطق الليبية قضايا مندرجة تحت مبحث الرؤية الاستراتيجية وهي «الهوية الوطنية والعدالة الانتقالية والحكم الوطني واللامركزية والأمن الوطني»، وفق المجلس.
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