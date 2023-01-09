مصدر بـ«الرئاسي» لـ«بوابة الوسط»: المنفي يلتقي حفتر في القاهرة لدعم التهدئة

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، القائد العام لقوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، اليوم الإثنين، في العاصمة المصرية القاهرة.

وكشف مصدر بالمجلس، لـ«بوابة الوسط»، أن اللقاء تناول سبل تعزيز جهود التهدئة بين الأطراف الليبية.

ثاني لقاء

ويعد هذا اللقاء هو الثاني بين الطرفين، منذ اجتماعهما في 11 فبراير العام 2021، حين زار المنفي بنغازي، والتقى حفتر في فندق الفضيل بالمدينة.

وقالت القيادة العامة، في بيان حينها، إن حفتر أكد «دعم القوات المسلحة عملية السلام وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات».

اجتماع القاهرة بين عقيلة والمشري

كما يأتي اللقاء أيضا بعد الاجتماع الأخير لرئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري في العاصمة المصرية القاهرة.

وخلص الاجتماع إلى إعلانهما في بيان مشترك التوافق على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقا؛ لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات.

انطلاق مؤتمر المصالحة

ويوم الأحد الماضي، انطلقت فعاليات الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية، بحضور المنفي وممثلين عن الاتحاد الأفريقي وعدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا وأعضاء من مجلسي النواب والدولة والمشايخ والأعيان من مختلف مناطق ليبيا.

- نص كلمة المنفي في افتتاح الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية

- بيان مشترك لعقيلة والمشري: إحالة الوثيقة الدستورية إلى المجلسين لإقرارها

وطالب المنفي بالضغط على كل الأجسام السياسية في ليبيا من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين الأطراف كافة، مشددا على ضرورة إنجاز المشروع إلى جانب القاعدة الدستورية لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات.