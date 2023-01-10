تواصل أعمال الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط

تواصلت لقاءات الملتقى التحضير لمؤتمر المصالحة الوطنية، الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالي؛ حيث جرت مناقشة خمس قضايا رئيسية.

وقال المجلس الرئاسي في بيان، إن أكثر من 140 مشاركًا من جميع الأطراف والمكونات والمناطق الليبية ناقشوا قضايا مندرجة تحت مبحث الرؤية الاستراتيجية وهي «الهوية الوطنية والعدالة الانتقالية والحكم الوطني واللامركزية والأمن الوطني».

وحظى النقاش حولها بـ«التنوع، وتعدد الآراء الذي أظهر جوانب الاختلاف، وسبل معالجتها، لأجل تقديم التوصيات بشأنها»، وفق البيان.

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أهداف الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية

ويستهدف الملتقى نقل توصيات محددة إلى المؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية لاتخاذ قرارات بشأنها. ووفقًا للمجلس الرئاسي، فقد توصل المجتمعون إلى توافقات في عديد القضايا، فيما لا تزال بعض القضايا محل النقاش، «في بيئة إيجابية دون إقصاء لأحد».

وانطلقت فعاليات الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية، الأحد، بحضور رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وممثلين عن الاتحاد الأفريقي وعدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا وأعضاء من مجلسي النواب والدولة والمشايخ والأعيان من مختلف مناطق ليبيا.

كما شهد افتتاح الملتقى مشاركة عبر تقنية الفيديو من جانب رئيس الاتحاد الأفريقي الرئيس السنغالي، ماكي سال، ورئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا رئيس الكونغو برازافيل، دينيس ساسو نغيسيو، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.

من فعاليات اليوم الثالث للملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية، طرابلس، 10 يناير 2023. (المجلس الرئاسي)

من فعاليات اليوم الثالث للملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية، طرابلس، 10 يناير 2023. (المجلس الرئاسي)

من فعاليات اليوم الثالث للملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية، طرابلس، 10 يناير 2023. (المجلس الرئاسي)

من فعاليات اليوم الثالث للملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية، طرابلس، 10 يناير 2023. (المجلس الرئاسي)

من فعاليات اليوم الثالث للملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية، طرابلس، 10 يناير 2023. (المجلس الرئاسي)