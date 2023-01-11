زوجة تقتل زوجها في طرابلس بدعوى «استحالة دوام العشرة»

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن أعضاء مكتب التحري والتحقيقات بجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية من كشف ملابسات جريمة قتل راح ضحيتها مواطنا داخل منزله بنطقة قرقارش بدائرة اختصاص مركز غوط الشعال بمديرية أمن طرابلس.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في بيان مقتضب، إن التحقيقات أثبتت أن زوجة المواطن «م.ا. ع» قتلته وحاولت تضليل العدالة بزعمها أن أشخاصا مجهولين اقتحموا منزلها وعذبوها قبل أن يقتلوا زوجها.

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وخلال التحقيقات، اعترفت المتهمة بارتكابها لواقعة القتل بحجة استحالة دوام العشرة الزوجية، حيث خططت ونفذت جريمة القتل لإنهاء الحياة بينها وبين زوجها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.