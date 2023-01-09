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زوجة تحرض عشيقها على قتل زوجها في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 يناير 2023, 04:08 مساء
زوجة تحرض عشيقها على قتل زوجها في طرابلس
القبض على أحد المتهمين. (مديرية أمن طرابلس)
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أكدت مديرية أمن طرابلس اليوم الإثنين القبض على متهم بقتل رجل، بتحريض من زوجة القتيل التي كانت على علاقة غير شرعية بالقاتل.

وقال بيان للمديرية إن أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس تمكنوا من التعرف على قاتل الضحية « ز.ع» و الذي وجدت جثته مرمية في منطقة الأحياء البرية خلال الأيام الماضية.

وجرى الاشتباه في زوجته وبالتحقيق معها تبين أنها كانت على علاقة غير شرعية مع القاتل. وعندما اكتشف القتيل أمر زوجته، عرفت هي بالأمر، فقامت بتحريض عشيقها على قتل الزوج، بحسب ما أفاد القاتل.

3 متهمين اشتركوا في جريمة القتل
كما جرى القبض على العشيق بالتعاون ما بين الأجهزة الأمنية المختلفة، و بالاستدلال معه اعترف باستعانته بشخصين قاموا معه باختطاف المجني عليه.

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وأضاف المتهم أنه من قام بقتل الزوج وسرقة جهاز النقال الذي يخص الزوجة، والذي عثر فيه على صور للقاتل معها في منزل الضحية؛ فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين إلى النيابة.

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