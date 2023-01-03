ضبط متهم مطلوب في جريمة قتل منذ 4 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن أعضاء قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق تمكنوا من ضبط متهم بارتكاب جريمة قتل منذ أربعة أعوام.

إصابة بإعاقة دائمة

وقالت الوزارة، في بيان أمس الإثنين إنه «جرى إلقاء القبض على المدعو (م . ع) والمطلوب على ذمة واقعة قتل ارتكبها العام 2019، وراح ضحيتها المواطن (م.م. ال)». وأوضح البيان أن المتهم (رفقة مجموعة أشخاص) آخرين أطلق النار على المجني عليه وأصاب شقيقه بإعاقة دائمة.

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وجرى إحالة المتهم إلى النيابة العامة، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.