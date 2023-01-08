القبض على متهمين باغتصاب شخص في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مديرية أمن صبراتة إن أعضاء وحدة التحري بها تمكنوا صباح اليوم الأحد من القبض على متهمين باغتصاب شخص جنسيًا.

وجاء في بيان للمديرية، اليوم، أنه: «بعد أن استدرج المتهمان شخص المجني عليه إلى مكان عمل أحدهما وهو عبارة عن مخزن لمواد البناء لأحد المحلات يقع بدائرة اختصاص مركز شرطة صبراتة، اعتديا عليه جنسيًا، وقاما بمواقعته».

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المجنى عليه والمتهمان من خارج صبراتة

وأوضح البيان أنه جرى جلب المتهمين إلى المركز واعترفا بما وجه لهما من تهم، وجرى إيداعهما الحجز.

ونوهت المديرية بأن «الجناة والمجني عليه من خارج المدينة إلا أن الفعل ارتُكب بدائرة اختصاص مركز شرطة صبراتة».