حكومة الوحدة تصدر اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية، والعمل بها خلال العام 2023، تناسقا مع منصة العطاءات والمشتريات الحكومية.

جاء ذلك في القرار رقم 12 للعام 2023، حيث تضنت المادة الثالثة منه أهداف اللائحة وهي «تنظيم الإجراءات المتعلقة بالمشتريات والأعمال، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها حماية للمال العام، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأعمال والمشتريات وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة، وتعزيز النزاهة والمنافسة وتحقيق المساواة وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وضمان الشفافية في جميع إجراءات الأعمال والمشتريات الحكومية».

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كما نصت المادة 26 على أسباب إنهاء العقد وذلك في حالات «شرع المتعاقد بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام اللائحة أو الحصول على العقد عن طريق الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب أو مارس أيا من ذلك خلال تنفيذه العقد، إذا تنازل المتعاقد عن العقد دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية، وإذا تأخر المتعاقد معه عن البدء في التنفيذ أو تباطأ أو أخل بأي شرط من شروط العقد، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك».