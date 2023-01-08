«لا سن للتعليم».. كبار يحرصون على الدراسة في سوق الجمعة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

احتفلت مراقبة التربية والتعليم ببلدية سوق الجمعة في طرابلس باليوم العالمي لتعليم الكبار، اليوم الأحد.

وقالت المراقبة إنها تضع تعليم الكبار في أول اهتماماتها، مشيرة إلى التقاط صور تذكارية لسير اليوم الدراسي للدارسين ضمن هذا البرنامج من داخل مدرسة «رسل الحضارة».

مدرستا رسل الحضارة والجولان تطبقان تعليم الكبار

ويطبق برنامج تعليم الكبار في سوق الجمعة من خلال مدرستي «رسل الحضارة»، و«الجولان»؛ إذ يتلقى الدارسون مبادئ اللغة العربية والرياضيات والتربية الإسلامية واللغة الإنجليزية.

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الدارسون بإمكانهم دخول الامتحانات

ويتولى التدريس معلمون متخصصون «سخروا إمكاناتهم التعليمية لتدريس الكبار وتعليمهم وذلك إيمانًا بالشعار الذي رفعته وزارة التربية والتعليم (التعليم مدى الحياة)»، حسبما تقول المراقبة.

ويخضع الدارسون لتقييم بنظام الفترات الدراسية، وتُعتمد بطاقات تقدير درجاتهم من مكتب الامتحانات بالمراقبة وذلك لإدراجهم ضمن منظومة الامتحانات بالمركز الوطني للامتحانات.

الدراسة ضمن برنامج تعليم الكبار ببلدية سوق الجمعة، 8 يناير 2023 (مراقبة التعليم بسوق الجمعة)

الدراسة ضمن برنامج تعليم الكبار ببلدية سوق الجمعة، 8 يناير 2023 (مراقبة التعليم بسوق الجمعة)

الدراسة ضمن برنامج تعليم الكبار ببلدية سوق الجمعة، 8 يناير 2023 (مراقبة التعليم بسوق الجمعة)