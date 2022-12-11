المقريف يمنع طرد التلاميذ من الفصول والمدارس

القاهرة - بوابة الوسط

طلب وزير التعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف، من مديري المدارس عدم طرد الطلاب من الفصول الدراسية أو المدرسة عند تأخر حضورهم خلال بداية اليوم الدراسي لأي سبب كان.

ودعا الوزير الاختصاصيين الاجتماعيين في المؤسسات التعليمية، اليوم الأحد، إلى «استدعاء أولياء الأمور وإشراكهم في أي إجراء يجرى اتخاذه بالمؤسسة التعليمية»، في رسالة إلى مراقبي التربية والتعليم بالمديريات.

- المقريف: تفعيل منظومة التحول الرقمي بالمدارس الخاصة كمرحلة أولى

- المقريف: تفعيل منظومة التحول الرقمي بالمدارس الخاصة كمرحلة أولى

- خلال مشاركته في اجتماع لدول عدم الانحياز.. المقريف يحدد أولويات وزارة التعليم

المقريف: طرد الطالب خارج المدرسة يمكن أن يسبب انحرافًا

ونبه المقريف إلى أن «قرار طرد الطالب خارج المدرسة يمكن أن يسبب انحرافًا في سلوكيات التلاميذ والطلاب، بدلًا من إصلاحها وتهذيبها».

وتداولت صفحات تواصل اجتماعي ليبية شكاوى لأولياء الأمور من حدوث حالات طرد لأبنائهم بعد تأخر حضورهم للمدرسة.