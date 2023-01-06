شاهد في «الحصاد».. ماذا بعد لقاء تركيا واجتماع القاهرة؟

القاهرة - بوابة الوسط

تسلط الحلقة الجديدة من برنامج «الحصاد» على قناة «الوسط» (WTV) الجمعة، الضوء على جلسات اللقاء التشاورى الذي عقد أخيرا في إسطنبول، بحضور أكثر من 70 شخصية ليبية، بالإضافة إلى اجتماع القاهرة بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

ويحل رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان ضيفا على الحلقة، التي تتناول ما انتهى إليه لقاء تركيا من توصيات في بيان ختامي، أبرزها أهمية الحوار الوطني داخل ليبيا للخروج من الجمود السياسي، وتأكيد الثوابت الوطنية.

- بيان مشترك لعقيلة والمشري: إحالة الوثيقة الدستورية إلى المجلسين لإقرارها

- المشري: توافق على «الوثيقة الدستورية» باستثناء بندين.. وستعرض للاستفتاء حال الخلاف

- جريدة «الوسط»: حراك القاهرة وإسطنبول يطوق مبادرة «الرئاسي»

- عقيلة: الاتفاق على الإسراع في إنجاز القاعدة الدستورية.. ونحتاج سلطة موحدة لإجراء الانتخابات

كما تعرج الحلقة على ما جاء في البيان المشترك لعقيلة والمشري، أمس الخميس، واتفاقهما على إحالة الوثيقة الدستورية إلى المجلسين من أجل إقرارها وفقا لنظامهما، بالإضافة إلى توافقهما على وضع خارطة طريق خلال اللقاء المرتقب داخل ليبيا الفترة المقبلة.