المشري: توافق على «الوثيقة الدستورية» باستثناء بندين.. وستعرض للاستفتاء حال الخلاف

القاهرة - بوابة الوسط

كشف رئيس مجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، التوافق بين المجلس ومجلس النواب بشأن مشروع الوثيقة الدستورية، باستثناء بند أو بندين.

وأشار إلى حدوث التوافق خلال جولات الحوار بين لجان المجلسين في الغردقة والقاهرة، حيث اتفق على وضع القوانين الانتخابية بتوافق تام بين المجلسين، وفي حال عدم حدوث ذلك تعرض القوانين للاستفتاء وسماع رأي الشعب مصدر السلطات، حسب كلمته في مؤتمر مشترك مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الخميس، بثته قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكمل: «هذه المرحلة التي توصلنا إليها متقدمة جدا.. وأنهينا بها الكثير من الجدل، واستطعنا بها وضع العربة على سكة الانتخابات للوصول بأسرع وقت ممكن».