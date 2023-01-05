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بعد إعلان عقيلة والمشري.. نورلاند: ليس هناك أي سبب لتأجيل وضع تاريخ مبكر للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 يناير 2023, 10:51 مساء
بعد إعلان عقيلة والمشري.. نورلاند: ليس هناك أي سبب لتأجيل وضع تاريخ مبكر للانتخابات
السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند. (أرشيفية: الإنترنت)
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رأى المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، أن نقاشات قادة مجلسي النواب والأعلى للدولة، اليوم الخميس، في العاصمة المصرية القاهرة «لا تترك أي سبب لتأجيل وضع تاريخ مبكر لانتخابات برلمانية ورئاسية».

وأصدر رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح، والأعلى للدولة خالد المشري، بيانا مشتركا في ختام مشاوراتهما في القاهرة، أكدا خلاله توافقهما على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقا؛ لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية، وتوحيد المؤسسات.

وتعليقا على ذلك، قال نورلاند: «نحن نشارك كل الليبيين رغبتهم في رؤية القادة الليبيين يتبنون الإجراءات اللازمة بأسرع وقت ممكن للسماح للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالشروع في تفعيل العملية الانتخابية»، معبرا عن التقدير للحكومة المصرية على تيسيرها لهذا «الإنجاز»، على حد تعبيره.

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البعثة الأممية تحض «النواب» و«الدولة» على التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي
وفي وقت سابق، حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، مجلسي النواب والأعلى للدولة بـ«قوة» على الإسراع في التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي؛ بما في ذلك حول القضايا الخلافية، بغية استكمال الخطوات الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شاملة ضمن إطار زمني محدد.

وجددت البعثة تأكيدها على أنه من واجب القادة السياسيين إبداء التزام حقيقي ومتواصل إزاء تحقيق سلام دائم، من خلال البناء على الاتفاقات السابقة لمجلسي النواب والأعلى للدولة، بهدف حل الأزمة السياسية عبر إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وشددت البعثة على أن هنالك «حاجة ماسة إلى تسوية وطنية لإطلاق مسار واضح يفضي لتنظيم الانتخابات في العام 2023، والإعلان عن عهد جديد لليبيا ولجيرانها وللمنطقة»، وقالت: «من المهم بالنسبة للشعب الليبي ومن حقه اختيار قياداته، واستعادة الشرعية لمؤسسات الدولة دون مزيد من التأخير». وأكدت استعدادها دعم المبادرات «المخلصة الهادفة إلى تحقيق توافق وطني يمهد الطريق لحل ليبي-ليبي للأزمة السياسية التي طال أمدها».

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