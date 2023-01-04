«المركزي»: 27.3 مليار دولار إيرادات النقد الأجنبي مقابل 28.5 مليار لـ«الاستخدامات» خلال 2022

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي تسجيل 27.3 مليار دولار إيرادات النقد الأجنبي خلال العام 2022، منها إتاوات نفطية عن سنوات سابقة، بينما بلغ إجمالي استخدامات النقد الأجنبي 28.5 مليار دولار خلال السنة الماضية.

جاء ذلك في بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، الصادر اليوم الأربعاء، ويغطي الفترة الممتدة من الأول من يناير وحتى 31 ديسمبر العام 2022، حيث أشار المصرف إلى وجود إيرادات من مبيعات نفطية محتجزة لدى المصرف الليبي الخارجي لم تورد إليه حتى تاريخ صدور البيان.

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وأشارت بيانات المصرف إلى تخصيص 512 مليون دولار لبند «حوالات لصالح جهات أخرى» الوارد في جدول استخدامات النقد الأجنبي، ويمثل المبلغ مصروفات لصالح جهات عامة منها «مساهمات الدولة الليبية بالخارج، وقضايا خارجية، والهيئة العامة لشؤون الحج، وجهاز خدمات الإسعاف الطائر، والجهاز التنفيذي للطيران الخاص، ومركز طب الميدان».

كما وجه إلى بند «دفعات اعتمادات قائمة لصالح جهات أخرى» الوارد في جدول استخدامات النقد الأجنبي، مبلغ بقيمة 166 مليون دولار، ويشمل البند جهات عامة منها «وزارة الصحة، ووزارة المواصلات، وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، والجهاز التنفيذي للطيران الخاص، والإدارة العامة للجوازات والجنسية، ومصلحة الطيران المدني، ووزارة الداخلية، ومشروع النهر الصناعي»، وفق المصرف.