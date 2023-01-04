«المركزي»: 134.4 مليار دينار إيرادات و127.9 مليار نفقات خلال 2022

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي، تسجيل إيرادات عامة بقيمة 134.4 مليار دينار خلال العام الماضي، بينما بلغ الإنفاق العام 127.9 مليار دينار.

جاء ذلك في بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، الصادر اليوم الأربعاء، ويغطي الفترة الممتدة من الأول من يناير وحتى 31 ديسمبر العام 2022، حيث توزعت الإيرادات بواقع 105.5 مليار دينار مبيعات النفط، وإيراد الإتاوات النفطية 13.6 مليار دينار، وإيرادات من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 11.4 مليار دينار، والضرائب 1.4 مليار دينار.

في حين بلغت إيرادات الجمارك 211 مليون دينار، وإيرادات الاتصالات 529 مليونا، وإيراد بيع المحروقات بالسوق المحلية 265 مليونا، وإيرادات أخرى 1.5 مليار، وهي تمثل إيرادات واردة من مراقبات الخدمات المالية بالمدن الليبية نظير خدمات عامة (رسوم جوازات وتمليك سيارات وغرامات وغيرها).

تفاصيل الإنفاق

أما بالنسبة للنفقات، فقد أظهرت بيانات المصرف أن الإنفاق على الرواتب (الباب الأول) بلغ 47.1 مليار دينار، والنفقات التسييرية (الباب الثاني) سجلت 9 مليارات دينار.

وخصص للتنمية (الباب الثالث) 17.5 مليار دينار، وللدعم (الباب الرابع) 20 مليار دينار، و34.3 مليار دينار ميزانية استثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، ولم تخصص مبالغ للباب الخامس (الطوارئ).