حلول تنظيمية لإدارة منفذ غدامس الحدودي تمهيدا لإعادة فتحه

القاهرة - بوابة الوسط

خلص مسؤولون من وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في ختام اجتماع عقدوه اليوم الثلاثاء، بشأن مراجعة احتياجات منفذ غدامس الحدودي مع الجزائر، «إلى وضع الحلول التنظيمية لإدارة المنفذ من قبل الجهات المختصة بصورة تكاملية تضمن إنجاح العمل» وفق ما أعلنته الوزارة.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع الذي عقد صباح اليوم بمقر إدارة العلاقات والتعاون يأتي استكمالاً للاجتماعات السابقة بشأن إعادة فتح منفذ غدامس الحدودي - الدبداب ومراجعة الاحتياجات التشغيلية التي تواجه إعادة فتحه.

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وأوضحت الوزارة أن الاجتماع جرى خلاله مناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بالجوانب الخدمية التي يحتاجها المنفذ والوقوف على باقي المعوقات التي تواجه سير العمل، مشيرة إلى اتفاق الحاضرين على تحديد يوم الثلاثاء القادم موعدا لتقديم تقرير نهائي لكافة المكونات العاملة بالمنفذ للإعلان عن جاهزية الجانب الليبي لإعادة فتحه.

وشارك في الاجتماع مدير الإدارة اللواء صلاح الدين بن سليمان، ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ اللواء عبدالرحمن بشية، ورئيس مكتب شؤون الرقابات بمصلحة الجوازات العميد أبوالقاسم أبوالهول، وعضو عن مكتب الاتصال والتعاون الدولي المقدم فتحي اللافي ومندوبون عن وزارات الخارجية والمواصلات والاقتصاد المعنية بالمنفذ، ومصلحة الجمارك وجهازا الأمن الداخلي والمخابرات العامة ومدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمركز مكافحة الأمراض والمركز الوطني للصحة الحيوانية وعميد بلدية غدامس.

اجتماع المسؤولين بوزارة الداخلية لمتابعة استعدادات لإعادة فتح معنفذ غدامس الحدودي مع الجزائر، الثلاثاء 3 ديسمبر 2022. (وزارة الداخلية)

اجتماع المسؤولين بوزارة الداخلية لمتابعة استعدادات لإعادة فتح معنفذ غدامس الحدودي مع الجزائر، الثلاثاء 3 ديسمبر 2022. (وزارة الداخلية)