بعد رفض مجلس الدولة.. «الرئاسي» يجدد دعوته لتوحيد الجهود والتوافق على إجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

جدد المجلس الرئاسي، مساء اليوم الإثنين، دعوته إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة «لتحمل مسؤولياتهما الوطنية، من أجل توحيد الجهود، وتذليل الصعاب أمام التوافق الوطني الذي ينتظره كافة أبناء الشعب الليبي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال».

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس الرئاسي ردا على إعلان المجلس الأعلى للدولة تعذر مشاركته في اللقاء الذي دعا له المجلس الرئاسي رئاستي مجلسي النواب والدولة في غدامس يوم 11 يناير الجاري من أجل بحث النقا الخلافية من أجل الوصول إلى توافق حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات.

وقال المجلس الرئاسي في بيان «أبلغنا اليوم بتعذر مشاركة المجلس الأعلى للدولة في هذا اللقاء المفترض بدون توضيح أسباب ذلك رغم الترحيب بالدعوة»، التي جاءت في إطار المقاربة التي أطلقها المجلس الرئاسي من مبدأ «تعاون السلطات».

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وأوضح المجلس الرئاسي أن مبادرته تهدف إلى «خلق مناخ مناسب لاتخاذ خطوات تؤدي إلى الانتخابات العامة، وفق قاعدة دستورية توافقية وقانون انتخابات توافقي من قبل مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة».