  • Alwasat News
Atwasat

بحضور اللافي.. النائب العام يجتمع بمسؤولي الغرفة الأمنية المشتركة بالزاوية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 يناير 2023, 08:02 مساء
بحضور اللافي.. النائب العام يجتمع بمسؤولي الغرفة الأمنية المشتركة بالزاوية
اجتماع الصور مع الغرفة الأمنية المشتركة في الزاوية، الإثنين 2 يناير 2021. (فيديو للاتماع نشره مكتب النائب العام)
alwasat radio

عقد النائب العام المستشار الصديق الصور، اليوم الإثنين، اجتماعا مع مسؤولي الغرفة الأمنية المشتركة التي أعلن عن تشكيلها قبل أيام في مدينة الزاوية؛ وذلك بحضور عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات ومدير أمن بلدية الزاوية؛ ورئيس قسم التفتيش على الجهات الضبطية وترشيدها؛ ورئيس قسم التفتيش القضائي بمكتب النائب العام؛ والمحامي العام بدائرة محكمة استئناف الزاوية، ورئيس نيابة الزاوية الابتدائية.

واستهل الصور الاجتماع بالإشارة إلى الغاية من إنشاء الغرفة الأمنية المشتركة بالزاوية؛ وأغراضها «الرامية إلى تسييد القانون؛ بإنفاذ تدابير سلطة التحقيق؛ واستيفاء إجراءات الاستدلال المتخذة حيال انتهاكات حقوق الإنسان»؛ مؤكداً أن «رد الأفعال الماسة بحق الإنسان في: الحياة؛ والحرية؛ وسلامة البدن؛ يتطلب من جهات إنفاذ القانون استجابة سريعة وناجعة، مدركة لواجب منع الإفلات من العقاب؛ والإيفاء بواجب إنصاف ضحايا الجرائم» وفق بيان صدر عن مكتب النائب العام مساء اليوم.

مواجهة تنامي الجريمة في الزاوية
وقال الصور «إن تدني نسبة إنجاز الإجراءات الممهدة لإجراء تحريك الدعوى الجنائية؛ والاستجابة إلى تنفيذ الأوامر التي ابتنت عليها؛ من أظهر نتائج إجراء التقييم القضائي للنشاط الضبطي في نطاق اختصاص مديرية أمن الزاوية»، مشددا على ضرورة ممارسة الغرفة مهامها «في إطار الشرعية الإجرائية؛ وفي إطار مخطط عملي تتخذ إجراءات تنفيذه وفق جدول زمني يخضع لإشراف مكتب النائب العام؛ ومتابعة المحامي العام بمحكمة استئناف الزاوية؛ ورئيس نيابة الزاوية الابتدائية».

- خلال اجتماع برئاسة اللافي.. اتفاق على 4 إجراءات لبسط الأمن والاستقرار بالزاوية
- «بلدي الزاوية» يدعو لتكاتف الجهود الأمنية بعد تصفية أسرة عبدالمولى
- مصادر: وساطة حكماء الزاوية وصبراتة توقف الاشتباكات.. واتفاق على تسليم المطلوبين

وأوضح البيان الصادر عن مكتب النائب العام أن الاجتماع تطرق في الختام إلى رؤى المجلس الرئاسي؛ ووزارة الداخلية؛ وقادة الضبطية القضائية؛ تجَاه تنامي الجريمة في نطاق البلدية؛ وسبل مواجهاتها.

تشكيل الغرف الأمنية بالزاوية
وأعلن عن تشكيل غرفة أمنية تضم الأجهزة الأمنية بمدينة الزاوية من قبل المحامي العام، خلال اجتماع عقد الخميس الماضي بمديرية أمن الزاوية برئاسة اللافي ضم كلا من المحامي العام المستشار هشام أحمودة، ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق أول ركن محمد الحداد، ورئيس جهاز المخابرات الفريق حسين العائب، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء البشير الأمين، وآمر منطقة الساحل الغربي العسكرية اللواء صلاح النمروش، بحضور عميد بلدية الزاوية، ومدير الأمن بالمدينة، لبحث الأوضاع الأمنية في مدينة الزاوية، والمنطقة الغربية.

وأوضح المحامي العام المستشار هشام أحمودة أن الغرفة الأمنية ستعمل على رصد المجرمين والقبض عليهم، بالتنسيق مع النيابة العامة من أجل بسط الأمن والاستقرار داخل المنطقة الغربية.

كما اتفاق المجتمعون ضرورة المجاهرة بالأمن، والقبض على المجرمين ومكافحة التهريب، والمخدرات والحد من الهجرة غير الشرعية في مدينة الزاوية، والمنطقة الغربية، وكل مناطق ليبيا من أجل استتتباب الأمن، وتحقيق الاستقرار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أحدث ما كتبه نادي النصر السعودي قبل دقائق من وصول كريستيانو الرياض

أحدث ما كتبه نادي النصر السعودي قبل دقائق من وصول كريستيانو الرياض
مصر تستعيد «قطعة أثرية هامة» من الولايات المتحدة.. «التابوت الأخضر»

مصر تستعيد «قطعة أثرية هامة» من الولايات المتحدة.. «التابوت الأخضر»
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل وصول كريستيانو إلى السعودية بالتوقيت الليبي لتقديم الصفقة التاريخية

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل وصول كريستيانو إلى السعودية بالتوقيت الليبي لتقديم ...
محاولة إنقاذ طفل سقط في حفرة بعمق 35 مترا بفيتنام

محاولة إنقاذ طفل سقط في حفرة بعمق 35 مترا بفيتنام
4 قتلى في تصادم مروحيتين في أستراليا (شاهد)

4 قتلى في تصادم مروحيتين في أستراليا (شاهد)
شاهد: إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان بيليه

شاهد: إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان بيليه
المروج يجتاز الـ100 نقطة في الدوري الليبي للسلة أمام التحدي

المروج يجتاز الـ100 نقطة في الدوري الليبي للسلة أمام التحدي
بعد 5 أشهر من إعلان تصفيته.. القاعدة ترفض الاعتراف بمقتل الظواهري أو الكشف عن خليفته

بعد 5 أشهر من إعلان تصفيته.. القاعدة ترفض الاعتراف بمقتل الظواهري أو الكشف عن ...
كاظم الساهر يحيي حفل افتتاح «خليجي 25»

كاظم الساهر يحيي حفل افتتاح «خليجي 25»
كندا تحظر شراء المنازل على الأجانب

كندا تحظر شراء المنازل على الأجانب
حضري عجينة المعجنات في خطوات سهلة

حضري عجينة المعجنات في خطوات سهلة
«أفاتار» يتخطى عتبة المليار دولار

«أفاتار» يتخطى عتبة المليار دولار
الجيش التركي يتسلم نظام حرب إلكترونية جديدًا يحمله الأفراد

الجيش التركي يتسلم نظام حرب إلكترونية جديدًا يحمله الأفراد
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين

مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين
«تحقيقات»: الإخفاء القسري ظاهرة تقض مضاجع الليبيين

«تحقيقات»: الإخفاء القسري ظاهرة تقض مضاجع الليبيين
«اقتصاد بلس»: تعرف على قيمة الأموال الليبية المجمدة بالخارج منذ 2011

«اقتصاد بلس»: تعرف على قيمة الأموال الليبية المجمدة بالخارج منذ 2011
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: رحيل الأسطورة بيليه.. وذكريات من ليبيا عليه

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: رحيل الأسطورة بيليه.. وذكريات من ليبيا عليه
فينيسيوس جونيور: أتعرض للعنصرية ورابطة «الليغا» لا تفعل شيئا

فينيسيوس جونيور: أتعرض للعنصرية ورابطة «الليغا» لا تفعل شيئا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الوسط» تعتذر عن إعادة نشر خبر قديم نتيجة خطأ فني
«الوسط» تعتذر عن إعادة نشر خبر قديم نتيجة خطأ فني
نقاش حول رفع الحظر عن مواقع التراث المعرضة للخطر بحضور المستشار الأمني لسفارة تركيا
نقاش حول رفع الحظر عن مواقع التراث المعرضة للخطر بحضور المستشار ...
مجلس الدولة يرفض دعوة «الرئاسي» للمشاركة في لقاء غدامس
مجلس الدولة يرفض دعوة «الرئاسي» للمشاركة في لقاء غدامس
بحضور اللافي.. النائب العام يجتمع بمسؤولي الغرفة الأمنية المشتركة بالزاوية
بحضور اللافي.. النائب العام يجتمع بمسؤولي الغرفة الأمنية المشتركة...
قرار «النواب» بشأن أبوعجيلة ينص على ملاحقة المتورطين في عملية التسليم
قرار «النواب» بشأن أبوعجيلة ينص على ملاحقة المتورطين في عملية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«التعليم العالي» توضح البيانات اللازمة لصرف منحة الطلاب
«التعليم العالي» توضح البيانات اللازمة لصرف منحة الطلاب...
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين...
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا...
الدبيبة يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال ويقرر الأحد عطلة رسمية
الدبيبة يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال ويقرر الأحد عطلة رسمية...
سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار بالسوق الرسمية مستهل تعاملات 2023
سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار بالسوق الرسمية مستهل ......
المزيد
خبير اقتصادي: لهذه الأسباب يجب التوجه نحو علاقات تجارية ليبية مع الصين
خبير اقتصادي: لهذه الأسباب يجب التوجه نحو علاقات تجارية ......
بعد رفض مجلس الدولة.. «الرئاسي» يجدد دعوته لتوحيد الجهود والتوافق على إجراء الانتخابات
بعد رفض مجلس الدولة.. «الرئاسي» يجدد دعوته لتوحيد الجهود ......
وزارة التعليم العالي تنعي طالبة بكلية الطب توفيت في حادث سير برقدالين
وزارة التعليم العالي تنعي طالبة بكلية الطب توفيت في حادث سير......
قرار «النواب» بشأن أبوعجيلة ينص على ملاحقة المتورطين في عملية التسليم
قرار «النواب» بشأن أبوعجيلة ينص على ملاحقة المتورطين في ......
بحضور اللافي.. النائب العام يجتمع بمسؤولي الغرفة الأمنية المشتركة بالزاوية
بحضور اللافي.. النائب العام يجتمع بمسؤولي الغرفة الأمنية ......
المزيد