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نقاش حول رفع الحظر عن مواقع التراث المعرضة للخطر بحضور المستشار الأمني لسفارة تركيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 يناير 2023, 07:29 مساء
نقاش حول رفع الحظر عن مواقع التراث المعرضة للخطر بحضور المستشار الأمني لسفارة تركيا
اجتماع أمني بوزارة الداخلية يناقش التعاون مع الجانب التركي في مجال حماية الآثار، 2 يناير 2022 (وزارة الداخلية)
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بحث اجتماع لوزارة الداخلية اليوم الإثنين مسألة رفع رفع الحظر عن مواقع التراث العالمي الليبية الخمسة المعرضة للخطر، بحضور المستشار الأمني بالسفارة التركية بطرابلس.

والمواقع الخمسة التي صنفتها منظمة «يونسكو» في 14 يوليو 2016 على أنها معرضة للخطر في ليبيا هي: المدينة القديمة في غدامس، والموقع الأثري في مدينة شحات، وجبال أكاكوس، والموقعان الأثريان في لبدة وصبراتة.

وعقد اجتماع وزارة الداخلية بمكتب الاتصال والتعاون الدولي بحضور رئيس جهاز شرطة السياحة وحماية الآثار اللواء السنوسي صالح ورئيس مكتب الاتصال العميد أبوالربيع مخلوف، فضلا عن عدد من الضباط من مكتب التعاون وجهاز الشرطة السياحية والإدارة العامة للتدريب.

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تعاون بين الشرطة السياحية والجانب التركي
وناقش المجتمعون التعاون بين جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار والجانب التركي والمتعلق بحماية الآثار والموروث الثقافي.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة البرامج التدريبية لمنتسبي جهاز الشرطة السياحية في مجال حماية الموروث الثقافي والمواقع الأثرية والمتاحف والقرى السياحية بالأجهزة الحديثة.

اجتماع أمني بوزارة الداخلية يناقش التعاون مع الجانب التركي في مجال حماية الآثار، 2 يناير 2022 (وزارة الداخلية)
اجتماع أمني بوزارة الداخلية يناقش التعاون مع الجانب التركي في مجال حماية الآثار، 2 يناير 2022 (وزارة الداخلية)
اجتماع أمني بوزارة الداخلية يناقش التعاون مع الجانب التركي في مجال حماية الآثار، 2 يناير 2022 (وزارة الداخلية)
اجتماع أمني بوزارة الداخلية يناقش التعاون مع الجانب التركي في مجال حماية الآثار، 2 يناير 2022 (وزارة الداخلية)
اجتماع أمني بوزارة الداخلية يناقش التعاون مع الجانب التركي في مجال حماية الآثار، 2 يناير 2022 (وزارة الداخلية)
اجتماع أمني بوزارة الداخلية يناقش التعاون مع الجانب التركي في مجال حماية الآثار، 2 يناير 2022 (وزارة الداخلية)
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