حملة للكشف عن الإصابة بالأمراض المزمنة في المدن الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

يقوم المركز الوطني لمكافحة الأمراض بحملة خلال هذه الأيام للكشف عن الإصابة بالأمراض المزمنة في جميع المدن والمناطق الليبية.

وقال المركز إن حملة المسح الصحي لعوامل الإصابة بالأمراض المزمنة تتواصل هذه الأيام، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وهدفها تجميع قاعدة بيانات تساعد علي تحديد الأسباب المؤدية للإصابة بمثل هذه الأمراض، وتحديد الخطط والاستراتيجيات للقضاء عليها.

اختتام ورشة في سرت للتوعية بمرض الإيدز

إلى ذلك، اختتم المركز ورشة عمل تثقيفية للإعلاميين في مدينة سرت أمس الخميس، حول مرض الإيدز والأمراض المنقولة جنسيًا.

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واستمرت الورشة لمدة ثلاثة أيام بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وفرع المركز بمدينة سرت، ومستشفى إبن سينا التعليمي. وشارك فيها أكثر من 24 إعلامي من مختلف التخصصات الإعلامية (المرئية والمسموعة ومراسلين بعض القنوات المحلية).

وخلال الورشة، جرى شرح طرق الانتقال والوقاية من الإصابة بفيروس العوز المناعي، وضرورة دعم كل المتعايشين مع الفيروس وحصولهم على كامل الحقوق في المجتمع، وعدم وصمهم.