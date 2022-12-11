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«مكافحة الأمراض» يطالب باتخاذ 5 إجراءات لمكافحة الفيروسات التنفسية الشتوية بالمؤسسات التعليمية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 ديسمبر 2022, 07:18 مساء
«مكافحة الأمراض» يطالب باتخاذ 5 إجراءات لمكافحة الفيروسات التنفسية الشتوية بالمؤسسات التعليمية
السائح متحدثا عن فيروس المدارس خلال مؤتمر صحفي، الخميس 30 سبتمبر 2021. (أرشيفية: فيديو)
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أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تعميمًا حول الوضع الراهن المتعلق بالفيروسات التنفسية الشتوية خلال هذا الموسم، مطالبًا باتخاذ 5 إجراءات وقائية لمكافحتها في المؤسسات التعليمية، وفق نص التعميم الذي نشره عبر صفحته على «فيسبوك».

وشدد المركز الوطني على أهمية تكثيف جهود التوعية بالإجراءات الوقائية الشخصية، ومنها ارتداء الكمامات عن طريق التشجيع وليس الإلزام بارتدائها، وتعقيم أو غسل اليدين وعدم المصافحة أو الالتصاق الوثيق بمن لديهم أعراض تنفسية أو حرارة مرتفعة.

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ودعا المركز المؤسسات التعليمية إلى ضرورة التأكيد على كل طالب بإحضار أدواته الخاصة وعدم تبادل أو استعارة الأدوات من الآخرين. ناصحا بضرورة إبقاء أي طالب لديه أعراض تنفسية مثل الكحة أو السعال أو الحرارة، بالبقاء في المنزل.

واقترح المركز الوطني لمكافحة الأمراض دعم كوادر الصحة المدرسية بالمدارس لتنفيذ أنشطة توعوية مماثلة لأنشطة التوعية ضد فيروس كورونا في مدارسهم. ودعوة أولياء الأمور بتوفير الكمامات لأبنائهم وبناتهم وتشجيعهم على ارتدائها والتأكيد عليهم بالتزام الإجراءات الوقائية الشخصية.

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