مدير مركز مكافحة الأمراض يعلق على تكرار تعطيل الدراسة بمراقبات التربية والتعليم

القاهرة - بوابة الوسط

علق مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور حيدر السايح، اليوم الثلاثاء، على تكرار تعطيل الدراسة بالمدارس من طرف مراقبات التربية والتعليم في المناطق بسبب انتشار فيروس الجهاز التنفسي «المخلوي».

وشهدت الأيام الماضية إعلانات متكررة من طرف مراقبات التربية والتعليم في عدة مناطق بتعليق الدراسة وإقفال المدارس للتعقيم بعد تسجيل إصابات في صفوف التلاميذ والطلبة بفيروس الجهاز التنفسي «المخلوي».

السايح ينتقد التعطيل المتكرر للدراسة

وانتقد السايح عبر حسابه على «تويتر» قيام مراقبات التربية والتعليم بقفل المدارس «بالشكل العشوائي»، متسائلا عن موقف وزارة التربية والتعليم بالخصوص، ونبه إلى أنه إذا استمر التعامل بهذه الطريقة فإنه «كل شتاء المدارس مقفلة والتجمع في البيوت».

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ومنح وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف المراقبات في وقت سابق صلاحية تقدير الموقف بشأن الوضع الوبائي وتحديد إمكانية تعطيل أو استمرار الدراسة بالمدارس حسب ظروف كل منطقة.

وقال السايح في منشوره إن «توصيات المركز واضحة، لا إقفال للمدارس، أي طالب لديه أعراض تنفسية يبقى في البيت»، لافتا إلى أن «العالم كله ماشي بنفس الطريقة كمامات وتعقيم، إلا المجتهدين اللي عندنا ابتدعوا عطلة الأربعاء والخميس ومعاها الجمعة والسبت» باعتبارهما يومي عطلة رسمية ما يرفع عدد أيام تعطيل الدراسة إلى أربعة الأمر الذي قد يؤثر على التحصيل العلمي للتلاميذ والطلاب.