السيطرة على حريق اندلع بقسم الحوادث في مركز سبها الطبي

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

أكدت مديرة مكتب الإعلام بمركز سبها الطبي حليمة الماهري، السيطرة على حريق اندلع بقسم الحوادث بالمركز، نافية وقوع أي إصابات أو مكروه لأي من العاملين بالمركز باستثناء حدوث خسائر مادية فقط.

وقالت الماهري في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الحريق اندلع «بسبب ماس كهربائي»، مؤكدة «معالجته على الفور من قبل فريق من الفنيين العاملين بالمركز».

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وبينما لم تقدم الماهري أي تفاصيل أخرى بشأن الحادث، أظهرت صور حصلت عليها «بوابة الوسط» تفحم مكان اندلاع النيران جراء الحريق بقسم الحوادث في مركز سبها الطبي.

آثار الحريق بقسم الحوادث في مركز سبها الطبي، الثلاثاء 27 ديسمبر 2022. (بوابة الوسط)

آثار الحريق بقسم الحوادث في مركز سبها الطبي، الثلاثاء 27 ديسمبر 2022. (بوابة الوسط)