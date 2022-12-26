شاهد في «وسط الخبر»: الجقم مقابل «الثوار».. تطييب الخواطر أم التمهيد لجولة جديدة؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الإثنين، الضوء على ملابسات تسليم اللواء طيار عامر الجقم، المحتجز منذ حرب العاصمة طرابلس (العام 2019 – 2020).

ونقل البرنامج عن مصادر قولها إن القوة التي احتجزت الجقم اشترطت على قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر تسلمهم نحو 15 أسيرًا من «ثوار» المنطقتين الشرقية والغربية، على رأسهم مسؤول أمن درنة سابقًا العميد يحيى الأسطى عمر، وعدد من النساء، مشيرة إلى أن قيادات المنطقة الغربية رفضت تقاضي مبالغ مقابل إطلاق الجقم.

اتفاق أبوظبي وراء تسليم الجقم

وقال عضو لجنة تبادل الأسرى معاذ المنفوخ في تصريح إلى «وسط الخبر» إن الاتفاق جاء بعد لقاء في أبوظبي بين صدام حفتر (نجل قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر) وعبدالغني الككلي (رئيس ما يُعرف بجهاز دعم الاستقرار، التابع لحكومة الوحدة الوطنية)، موضحًا أن الاتفاق يقضي بتواصل تبادل الأسرى بين الطرفين حتى إقفال هذا الملف بشكل نهائي.

- مصدر عسكري يؤكد إطلاق اللواء عامر الجقم المحتجز منذ حرب العاصمة طرابلس

واحتجزت قوات تابعة لحكومة الوفاق السابقة في ديسمبر 2019 الجقم في مدينة الزاوية إثر سقوط طائرته الحربية من طراز «ميغ 23» جنوب مدينة الزاوية أثناء حرب طرابلس، وأرجعت القيادة العامة في حينه سقوطها إلى خلل فني.

وفتح البرنامج نقاشا حول ملابسات عملية تسليم السجناء مع كل من: المستشار العسكري والاستراتيجي للقائد الأعلى سابقا عادل عبدالكافي، وعضو لجنة تبادل الأسرى معاذ المنفوخ، والكاتب والمهتم بالشأن العام عبدالعظيم البشتي، والناطق الرسمي لمبادرة القوى الوطنية الليبية محمد شوبار.

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